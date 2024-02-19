Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Vizyonlarının projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, “İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi “olmaması gereken” bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur.” dedi.

1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını ifade eden Kurum, “Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak.” ifadesini kullandı.

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“5 YILDA 39 İLÇEMİZDE TAM 650 BİN YENİ YUVA İNŞA EDECEĞİZ”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Risksiz İstanbul” tanıtım toplantısında İstanbul’da 5 yılda 650 bin konut yapacaklarını açıklamıştı. Kurum, “İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Murat Kurum sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

“Marmaray bölgesini bütün olarak düşüneceğiz. Mevcut yeşil alanlarımızı arttıracağız. Sürdürülebilirlik, planlama ilkeleri ile dönüşümü hayata geçireceğiz. Yenilikçi kent yönetimini, modern şehircilik trendlerini ve kentsel tasarım yaklaşımını projelerinin odağına koyacağız. 5 yılda 39 ilçemizde tam 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz. Yeni yuvalarımızın 300 binini her yıl 60 bin konut yapmak suretiyle KİPTAŞ vasıtasıyla yapacağız. Yarısı büyükşehirden diyerek 700 bin hibe desteği, 700 bin düşük faizli kredi vereceğiz. Vatandaşların ödemelerini konut tesliminde başlayacak. Tam 100 bin lira vatandaşımıza taşınma kira yardımı vereceğiz. Kampanyanın onay süreçlerini başlatarak başvurularımızı alacağız. Sahaya göndereceğimiz arkadaşlarımızla birlikte İstanbul(un her yerine tespit değerlendirmeleri yapacağız. Onaylanan projelerin ruhsat işlemlerini hızla tamamlanacağız. İstanbul yeni yuvalarını 18 ayda teslim etmek istiyoruz. Konutların 250 binini vatandaşlarımızın anlaştığı özel sektör eliyle yerinde dönüştüreceğiz. Geriye kalan 100 binini ise belediyemizin imkanları ile KİPTAŞ’ımızın sosyal konut konseptine göre inşa edeceğiz. Sosyal konutlarımızı uygun kiralarda konut sağlamak amacıyla yapacağız. Farklı gelir gruplarından insanlarımızın birlikteliğini güçlendirmiş olacağız. İnsanımızın sağlık eğitim gibi hizmetlere erişimini güçlendireceğiz. Bu 100 bin yuvayı evi dönüşüme girecek yuva sahiplerine satmayacağız. Düşük fiyatlarla kiralayacağız. 100 bin sosyal konuttan 39 ilçemiz faydalanacak. İstanbulumuzun kimliğine zarar vermeyecek yatay mimari ile yapılacak sosyal konutlarımız 18 ayda tamamlanacak. KİPTAŞ’I öyle bir kapasiteye ulaştıracağız ki yerinde dönüşümde 100 bin konutu inşa edebilecek”