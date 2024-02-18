İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşmadan bahsediyorlar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’a ziyarette bulundu. Buradaki konuşmasında ‘Yeniden İstanbul’ hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Murat Kurum, “‘Her Adımda Yeniden İstanbul’ çağrısıyla, vatandaşlarımızla kucaklaştığımız çalışmalarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde, 964 mahallesinde, her evinde gönüllerin misafiri olacağız. Selamlaşacağız, muhabbet edeceğiz. İstanbullu kardeşlerimizin bizlerden beklentilerini dinleyeceğiz. Milletimizin en zor anında hep yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul’un tüm mahallelerine, sokaklarına karış karış hizmet etmeye kararlı olduklarını dile getirerek, “Nerede olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, İstanbulluları asla yalnız bırakmayacağız. 40 günlük süre boyunca gerek gençlik, gerekse kadın kollarımız, ana kadememiz ve teşkilatımızla birlikte milletimizin yanında olacağız ve projelerimizi, hayallerimizi anlatacağız” dedi.

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“CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN SUNACAKLARI BİR VAATLERİ DE PROJELERİ DE YOK”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un geleceğine yönelik herhangi bir hedefi ve projesi olmadığını sözlerine ekleyen Kurum, “Şöyle geri dönüp baktığınızda insanların yapmış olduğu hizmetlerden ötürü bir karnesi olur. O karnede çalışmalarınız, vaatleriniz, söz verip sözünüzün gerçekleştirip gerçekleştirmediğinize ilişkin İstanbullular size bir not verir. Ancak Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin heybesinde hiçbir şey olmadığı gibi milletimize sunacakları bir vaatleri de projeleri de yok. Bugün gelinen süreçte İstanbul'da İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var.” ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta İstanbul için hayalleri ve projeleri olanlarla, farklı gündemler ortaya koyarak yarışan ve İstanbul’un geleceğine yönelik hayalleri olmayanların yarışacağını ifade eden Kurum, “Bir tarafta İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışanlar var. Diğer tarafa baktığınızda İstanbul'a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız deyip de bu sözleri tutmadığını görürsünüz.” dedi.

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“BİZ HEP MİLLETİN MASASINDA OLACAĞIZ”

Mevcut İBB yönetiminin seçim sürecini kirli ittifaklarla yönettiğinin altını çizen Murat Kurum, “Biz 22 yıldır olduğu gibi hep milletimizle beraber yol yürüdük. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa hemen yanı başında olduk. Zor gününde yanında olduk, zor gününde milletimizin beklentilerini karşılayabilmek için el ele verdik. Beraber üzüldük, beraber ağladık. İşin sonunda da milletimizle birlikte beraber sevindik. Biz bu anlayışla çalışacağız ve İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde olacağız. Çünkü bizim hayallerimiz var. Bizim hayalimiz bu şehri Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehri haline getirmektir. Bizim hayalimiz gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli huzurlu İstanbul'u inşa etmektir. Bunun için çalışacağız, hedeflerimizi anlatacağız. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar biz hep milletin masasında olacağız. Milletimizle beraber yol yürüyeceğiz, milletimizle beraber el ele gönül gönülle inşallah bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerine devam etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl içerisinde başarısız olduğunu belirterek, “Biz İstanbul'a dair bir hedef ortaya koyduğumuzda maalesef İstanbul'la ilgisi olmayan farklı gündemlerin İstanbul'a getirildiğini görüyoruz. Artık maske düşmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde başarısız olmuştur. Verdiği vaatleri gerçekleştirmemiştir. Hep söylüyoruz İstanbul'u gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz. İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz ‘Şehri Emin’ olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler, sorunlar sizi ilgilendirmez. Şehrin ‘Şehri Emin’i olarak buradaki tüm kardeşlerimizi, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak, kimseyi ayırt etmeden süreci yürütmek zorundasınız. Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz. Sözlerinizi söyleyip o sözlerin arkasında durmayarak İstanbul'a hizmet edilmez. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister. İstanbul'a hizmet etmek sevda ister. Biz de AK Parti kadroları olarak, Cumhur İttifakı’mızla birlikte bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da milletimizle el ele gönül gönülle İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. Her adımla ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz ve projelerimizi, hayallerimizi anlatıp, o projelerimizi inşallah 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

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“UZANTILARININ NEREDE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ BİR UZLAŞMADAN BAHSEDİYORLAR”

Basın açıklaması sonrası soruları yanıtlayan Kurum, CHP ve DEM arasında kurulan kent uzlaşısı hakkında konuştu. Anketlerde geriye düşmesi sebebiyle mevcut yönetimin köşeye sıkıştığını ifade ederek, “Kiminle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek, kent uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisindeler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki bu güçlü ses Kandil’i rahatsız ediyor.

Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz. Bu ittifak kirli bir ittifaktır. Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp, daha önce olduğu gibi masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşmadan bahsediyorlar.” dedi.

“Biz Kandil'i de yabancı iş birlikçileri de rahatsız edeceğiz ve İstanbul'un geleceği adına yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz”

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“Milletimiz 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir.” diyerek sözlerine devam eden Kurum, “Kapı arkasında o görüşmeleri, toplantıları yaptıklarını milletimiz çok iyi biliyor. 31 Mart'ta o şehitlerimizin, gazilerimizin, annelerini üzmeyeceğiz.

Onlarla birlikte kazanacağız, tüm milletimizle birlikte İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz hayalleri gerçekleştireceğiz. Biz Kandil'i de rahatsız edeceğiz, yabancı iş birlikçileri de rahatsız edeceğiz ve İstanbul'un geleceği adına yapılması gerekenleri de birer birer hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇEMİZİ REKLAMA ALGIYA DEĞİL GENÇLİĞİN GELECEĞİ İÇİN İCRAATA HARCAYACAĞIZ”

Genç girişimcilere yönelik projelerinin sorulması üzerine, “Gençlerimiz yarınımız değil bugünümüzün, bizim iş ortağımız. Bugün gençlerimizle birlikte karar alacağız, gençlerimizle birlikte kazanacağız, gençlerimizle birlikte de çalışıp bu hayallerimizi projelerimizi gerçekleştireceğiz. Ben bu sürece başladığımızda bir gençlik hareketi olacağını, bir kadın hareketi olacağını ifade etmiştim. Gelinen süreçte gençlerimizle, kadınlarımızla büyük bir motivasyonla, AR-GE merkezleriyle, gençlerimizin vakit geçireceği, orada hoş sohbetler yapabileceği, bir taraftan kendilerini geliştirebilecekleri o mekanları İstanbul’umuza kazandıracağız. İlk işini kuracak kardeşlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz, İstanbul'da okuyan tüm gençlerimize 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz. İlk evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteğimizi vereceğiz. Gelecek adına kararı birlikte alacağız. Bütçemizi birlikte yöneteceğiz, bütçemizi reklama, algıya değil gençliğin geleceği için icraata ayıracağız.” dedi.

“İSTANBUL ADINA, İSTANBUL GENÇLİĞİ ADINA YAPILMASI GEREKENLERİ DE BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

İstanbul bütçesinden milyonlarca, milyarlarca liranın konserlere, sözde festival adı altında yapılan organizasyonlara harcandığını belirten Kurum, “Bizde konser veriyoruz, konserin maliyeti belli. Ama görünen o milyarların üzerinden başka amaçlar için bu kaynakların kullanıldığını net bir şekilde görüyoruz. Sorsanız hep bir bahane, hep bir engelleme. Ama İstanbul'da biz gençlerimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Hiçbir zaman biz o iftiraların bahanelerin dedikoduların tarafında olmayacağız. İstanbul adına, İstanbul gençliği adına yapılması gerekenleri de bir bir hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Seçimi kazandığınız zaman köpek sorunu tamamen çözeceğinizi söylediniz. Sokakta çocuklar ne zaman rahatça bisiklet sürebilecek?” sorusuna ise, “İBB yönetimi İstanbul'un her sorununa ilişkin ilgisiz kalmıştır. Sokak hayvanları konusunda maalesef her işte olduğu gibi herhangi bir icraat gerçekleştirememiştir. İstanbulluları sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. İstanbul için bu hayallerimizi, projelerimizi hızlı bir şekilde 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda vatandaşlarımızla, liyakatli kadrolarla birlikte hayata geçireceğiz. İlk bir yıl içerisindeki acil eylem planlarımızda birlikte İstanbul'un geleceğine ilişkin adımlarımızı atacağız.” şeklinde yanıt verdi.

“İlk 6 ayda, bir yılda İstanbullular o çevredeki huzuru, sokaktaki huzuru hissedecekler.” diyen Kurum, “Beşinci yılın sonunda artık kalıcı çözümleri İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Projelerimizi uygulama projesi ölçeğinde hazırlamış durumdayız. Bu projeler emin olun şu anki İBB yönetiminde dahi yoktur. Yoktur çünkü böyle bir dertleri yok. O yüzden biz hemen 1 Nisan sabahı yapılması gereken işleri liyakatli ekiplerimize birlikte yapıp hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.” dedi.

“Milletimizin yararına ne iş varsa hangi proje varsa onu mahkeme kapılarına taşıyan bir anlayışla karşı karşıyayız”

Mevcut yönetimin kentsel dönüşümü yapmadığı gibi kentsel dönüşüm konusunda adım atan AK Parti ilçe belediyelerini engellediğini söyleyen ve bu konuda bir envanter çalışması var mı sorusuna verdiği yanıtta Kurum,

“Biz kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz deyip her alanda bunun siyasetini yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Milletimizin yararına ne iş varsa hangi proje varsa onu mahkeme kapılarına taşıyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir fiil sahaya gidip yine bu engelleme girişimlerini yaptıklarını görüyoruz. Ama biz bunlara pabuç bırakmadık. Biz İstanbul'un geleceği adına İstanbullular adına yapılması gereken projelerimizi ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Şu an 39 ilçede devam eden 170 bin kentsel dönüşüm projemiz var.” dedi.

Üsküdar Kirazlıtepe’de ve Ferah Mahallesi’nde İBB tarafından yapılması gereken alt yapı çalışmalarının 5 yıldır yapılmadığını ifade eden Kurum, “Mecliste hemen geçirelim dememize rağmen 5 yıldır gelen giden yok. İşte bakış açısı bu. Ne oldu biz milletimizi çaresiz bırakır mıyız? Üsküdar Belediyemizle el ele vererek projenin altyapısını bakanlığımız bünyesine alarak tamamladık. Şu an milletimiz orada huzurla oturuyor” dedi.

Marmara Denizi’nde müsilaj çıkınca seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, “Tüm belediyelerimizle birlikte yapılması gereken çalışmayı 7 gün 24 saat mesai harcayarak yaptık. Sözler verildi, o gün protokol yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken arıtma tesisleriyle ilgili bir takvim süreci vardı. Ama gelinen süreçte o takvime uymadılar. Yapılması gereken arıtma projelerini gerçekleştirmediler. Üstüne üstlük bir de Haliç'te projesi, yatırımı, kredisi her şeyi hazır olan Silahtarağa Arıtma Tesisi’ni iptal ettiler. Orada dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, karşılaşmayacağınız bir ‘temel atmama töreni’ yaptılar. Yapraklardan alkış bekleyerek o törene bir de para harcadılar. O törene harcadığın parayla algı yöneteceğine milletin, İstanbul'un faydasına bir iş gerçekleştirirsin. Bunların böyle bir derdi yok. O yüzden biz Marmara’yı da koruyacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı konuşmada, “Derdimiz, sevdamız, aşkımız İstanbul. Bu şehrin 5 yılda kaybettiği, eser ve hizmetten yoksun kaldığı dönemi Murat Başkanımızla birlikte sona erdireceğiz.” dedi.