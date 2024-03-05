Murat Kurum’dan çocuk köyü açılışı

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Törene Kurum ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Fatma Betül Sayan, İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Nurettin Alan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da katıldı.

AŞKLA ÇALIŞTIK

Açılışta konuşan Murat Kurum, projenin bakanlığı döneminde kendisine geldiğinde heyecanlandığını ve hemen yapım sürecini başlattıklarını belirtip, “Böyle bir hizmeti yapmış olmak şereflerin en büyüğü” dedi. Kurum konuşmasında özetle şunları söyledi: “Okulda bize koro halinde bir şarkı söyletirlerdi. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Artık Üsküdar’da da bir köyümüz var. Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla çalıştık. Emin olun Üsküdar’da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içinde İstanbul’da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir.

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5 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜREMEDİLER

1 Nisan gelecek dertlerimiz bitecek. 1 Nisan gelecek yüzler gülecek. İstanbul için eser yapmaya, İstanbul için 650 bin konutu dönüştürmeye devam edeceğiz. Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul’daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız. Diğer tarafa baktığınızda koca 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenler var. Biz sadece Üsküdar’da 5 bin konutu dönüştürdük.”