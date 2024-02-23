Murat Kurum: İBB olarak 1 Nisan itibarıyla ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızı yürüteceğiz

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da E-Spor Merkezi’ni ziyaret edip, gençlerle PlayStation oynadı. Kurum’a ziyareti sırasında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz eşlik etti. Kurum, evlerinin dönüşüme girmesini isteyerek “Senden ricam, binalarımızı yap. Oyumuz senin için” diyen vatandaşa, “Sen hiç merak etme, nisanda onların hepsine teker teker başlayacağız” cevabını verdi. Gençler tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. E-Spor Merkezi’nin ardından Bağcılar’daki Bağ Kafe’yi de ziyaret eden Kurum, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu.

“GENÇLERLE BU TESİSLERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

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İstanbul’daki E-Spor Merkezleri’nin sayısını artıracağını belirten Kurum, “Burası gençlerimizin spor yaptığı, PlayStation oynadığı, yazılım kursu aldığı güzel bir tesisimiz. Gençlerimiz burada mutlu oluyorlar, sporla iç içeler, bilgisayar oyunlarını oynuyorlar. Burada huzurlu, güvenli bir ortam var. Bunların sayısını artıracağız. İstanbul’da E-Spor turnuvalarını uluslararası turnuvalar haline getirmek için bu mücadeleyi yapacağız. Gençlerimiz geleceğe daha güvenli bakacakları bu adımları burada atabilsinler. Gençlerimiz sadece yarının gençliği değil, bugünün de gençliği, bugünün karar vericileri. O yüzden gençlerle bu tesislerin sayısını artıracağız. Hem ofis alanları kuracağız hem iş kurabilmeleri için onlara imkan sağlayacağız. Böylesi güzel gençliğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YARISI BİZDEN KAMPANYAMIZI YÜRÜTECEĞİZ”

Güncel ev fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vereceği desteklerin artıp artmayacağını soran gazeteciye cevap veren Kurum, “Tabii artacak. Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili süreci Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı, yönetmelik yayınlandı. Gerek bakanlığımız, gerekse İBB olarak bizler 1 Nisan itibarıyla ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızı yürüteceğiz. Nisan itibarıyla başlayacağımız en önemli işlerden biri kentsel dönüşümdür. Vatandaşımızla el ele verip İstanbul’un dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu.

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“İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜNÜ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

31 Mart akşamı İstanbul’un dönüşümü için çalışanlar ile dönüşümün yapılmaması gerektiğini düşünenlerin karşı karşıya geleceğini belirten Kurum, “Deprem bu şehrin bir gerçeği, bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. 31 Mart akşamı en önemli şey şu; bir tarafta dönüşüm yapmak isteyen bir irade, diğer tarafta ise bu dönüşümün yapılmaması gerektiğini düşünen bir irade var. Bir tarafta da İstanbul’un deprem gerçeği var. Bunu bilim insanları söylüyor, hocalarımız söylüyor. Dolayısıyla biz milletimizle el ele vereceğiz, İstanbul’un dönüşümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.