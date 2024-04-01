Murat Kurum: Hayırlı olsun

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“Büyük bir olgunlukla süreci yürüttüğümüz seçimlerimiz milletimize, ülkemize, İstanbullu hemşehrilerimize hayırlı olsun. Tercihini hangi partiden yapa yaparsa yapsın, iradesini sandığa yansıtan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. İstanbullu kardeşlerimiz bilsinler ki, İstanbul’un Muradı İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Elbette biz de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Biz daima milletimizin huzuru, refahı için çalışan kadrolarız. Aynı anlayışla çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bugünü bir milat olarak kabul edip, eksiğimiz neyse onu gidermek için tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyorum.”

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İSTANBUL İL BİNASINDA İZLEDİLER

Murat Kurum oy verme işlemi sürerken sosyal medya hesabından “Sevgili İstanbullular Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek. Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlulularına tekrar teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

Kurum daha sonra sonuçları ekibiyle birlikte AK Parti İstanbul il binasında takip etti. İstanbul milletvekilleri de ilçelerdeki sandıkları gezip daha sonra il başkanlığına geldi.

Sandıkların kapanarak sayıma geçildiği dakikalarda heyecan hâkimdi. Saatler ilerledikçe ve sandıklar açıldıkça Ekrem İmamoğlu’nun farkı açmasıyla heyecan yerini hüzne bıraktı.