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Munzur Çayı 3 noktada taştı: Kara yolu ulaşıma kapatıldı

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#Tunceli#Munzur Çayı#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 15:23

Tunceli'de Munzur Çayı, sağanak nedeniyle 3 ayrı noktada taşarken, valilik tarafından, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli'de debisi en yüksek nehirlerin başında gelen ve bölgenin önemli su kaynaklarından olan Munzur Çayı, 3 ayrı noktadan taştı. Karayolları ekipleri, aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken; valilik, Munzur Çayı kenarındaki Tunceli-Ovacık kara yolunun kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Munzur Çayı 3 noktada taştı: Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyaran AFAD'ın açıklamasında ise "Meteoroloji'ye göre bugün ve yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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#Tunceli#Munzur Çayı#Sağanak

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