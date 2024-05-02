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Münevver Karabulut'un babası Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Süreyya Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:33

Kanal D’de yayınlanan Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 15 yıl önce katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

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Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi. Dava sürecinde Adli Tıp Kurumu’nda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek “Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte Adli Tıp Kurumu’nda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl “Bu Cem Garipoğlu” diyeyim. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.” dedi.

Mezarın açılması talebini defalarca yineleyen acılı baba “Karşımda işi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var. Ben nasıl inanayım? Nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum.

Münevver Karabulutun babası Cem Garipoğlunun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu

Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi.

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Münevver Karabulutun babası Cem Garipoğlunun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu

UZMAN OLMAYAN TEKNİSYEN AYNI ELDİVENLE 11 AYRI OTOPSİYE KATILDI

Olaya ilişkin son gelişmeleri CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu sözlerle anlatmıştı:

Soruşturmada o kadar kuşkulu işler oldu ki... Karabulut'un otopsisi sırasında konuya uzman olmayan bir teknisyenin otopsiye katıldığı ve aynı eldivenle 11 ayrı otopsiye daha katıldığı tespit edildi. Başka bir kadavradaki sperm izinin Münevver Karabulut'un iç çamaşırına bulaştırıldığı ortaya çıktı.

Münevver Karabulutun babası Cem Garipoğlunun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu

KAMERANIN KIRIK OLMADIĞI BELİRLENMİŞTİ

Olay yerinde olduğu iddia edilen 700 bin dolardan bahsedildi. Bu paranın polis tutanaklarına geçirilmediği iddia edildi. Kameranın da kırık olduğu iddia edilirken o kameranın da aslında kırık olmadığı ortaya çıktı.

Münevver Karabulutun babası Cem Garipoğlunun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu

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MAHKEME KARARINI VERECEK

Soruşturmada sürekli şaibeler oluşunca haklı olarak baba Karabulut da "Ben Cem Garipoğlu'nun Silivri'de intihar ettiğine inanmıyorum" deyip mezarının açılmasını talep etti. Bu sefer de Cem Garipoğlu'nun babası da o mezar açılsın dedi. Savcılık çalışma başlattı ve otopsinin bilirkişi tarafından incelenmesini ve sağlıklı yapılıp yapılmadığının incelenmesini istedi. Bunun üzerine görüntüler incelenip rapor hazırlandı. Şu anda mahkeme kuşku görüyorum, mezar açılsın DNA örnekleri eşleştirilsin diyebilir ya da bilirkişi raporunu yeterli buldum diyebilir.

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Süreyya Karabulut

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