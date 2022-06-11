Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Münbiç’te, PKK’lıların karargâhı vuruldu

#Münbiç#Suriye#Türk Silahlı Kuvvetleri
Münbiç’te, PKK’lıların karargâhı vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası askeri harekâtı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargâhı Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından füze ile vuruldu.

Haberin Devamı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelerde teröristlerin saldırı girişimlerine karşı cephe hatlarında teyakkuzda bekliyor.

Münbiç’in Halavanci köyündeki Suriye Tel bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin karargâh olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu. SMO askerlerinin füzeli misillemesinin ardından karargâhın bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldi. Yerel kaynaklar, karargahtaki çok sayıda teröristin öldüğünü bildirdi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Münbiç#Suriye#Türk Silahlı Kuvvetleri

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı