Mumcu’ya 31. yıl anması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı. Mumcu’nun saldırıya uğradığı evinin önünde düzenlenen törende mum yakıp karanfil bırakan Özel şu açıklamayı yaptı:

FAİLLER ORTAYA ÇIKARILMADI

“31 yıl önce tam burada patlayan bir bomba Türkiye’de tahrip gücüyle Cumhuriyet’in değerlerine saldırdı. Bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti. Ancak o beden bu ülkenin sınırları içindeki her yere savrulurken, her yere kendi direncini, kendi mücadele azmini ve kendi aydınlanma ışığını taşıdı. Uğur Mumcu 31 yıldır karanlığa karşı yanan bir mumdur. Bu katliamın gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet işlenmeden önce failleri ortada olan cinayettir.

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CHP Lideri Özel, Mumcu için düzenlenen anma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve milletvekilleriyle katıldı. Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla birlikte mum yakıp, Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil bıraktı. ◊ Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

TUĞLAYI ÇEKİP DUVARI YIKACAĞIZ

Uğur Mumcu kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. ‘Papa, Mafya, Ağca’ kitabında devlet mafya ilişkilerini ve yurtdışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa fail onlardır. Uğur Mumcu’nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor ama birileri diyor ki; bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacak ve bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkedeki namuslu, dürüst Atatürkçü insanlar rahat edemez.”