×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'Mültecilere nefret söylemleri' davasında tutuklu sanıkların tahliyesine Başsavcılık'tan itiraz

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mülteci#Sosyal Medya
Mültecilere nefret söylemleri davasında tutuklu sanıkların tahliyesine Başsavcılıktan itiraz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 15:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla yargılanan ve dünkü duruşmada tahliye edilen 10 tutuklu sanığın bırakılmasına itiraz etti.

Haberin Devamı

Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan 10'u tutuklu 30 sanık, dün Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Mahkeme, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 10 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mülteci#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!