Mülteci sorunu masada

Afganistan’da yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme gelen mülteci ve göçmen sorunu, hükümet tarafından değerlendirmeye alındı. Büyükşehirlerdeki izinsiz mültecilerin toplanmasına başlanırken, geri iade mekanizmasının ve Suriye konutlarının hızlandırılması gibi çalışmalar yapılıyor.

Bu mesele AK Parti’nin yetki kurullarının ardından, milletvekilleriyle yapılan toplantılarda da gündem oluşturdu. Özellikle seçim bölgelerinden gelen milletvekillerinin ilettikleri şikâyetler üzerine ilgili bakanlıklar harekete geçti.

BÖLGE TARAMASI

Mültecilerin ve göçmenlerin hangi illerde, hangi bölgelerde yoğun olduğuna ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı. Göç İdaresi’nin bölge bölge tarama yaptığı, ‘yoğunlaşma’ olan bölgelere müdahale edildiği belirtildi. Tüm illeri kapsayan çalışmanın ardından izinsiz göçmenler geri iade kamplarına gönderilecek.

EV YAPIMI HIZLANDI

Yapılan diğer bir çalışmanın da Suriye’de yapılan konutların hızlandırılması olduğu belirtildi. İdlib kırsalında 124 farklı noktada yapımına başlanan evlerin bir kısmı tamamlanarak, savaş mağdurlarına teslim edildi. Planlanan 52 bin 772 evin yarısının tamamlandığı belirtildi. Buna benzer projeler geliştirilerek, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşünün teşvik edilmesi de değerlendiriliyor.

RAKAMLARLA GÖÇMENLER

Halen Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli, 300 bin Afgan göçmeni bulunuyor. Kilis, Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerin başında geliyor. Kilis nüfusunun yarısının Suriyeli ailelerden oluştuğu belirtiliyor. Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 10 bin 688 kişi artarak, toplam 3 milyon 701 bin 584 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 765 bin 392’sini 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplamı ise 2 milyon 621 bin 884. Aynı tarihlerde, geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 53 bin 611 kişi olarak açıklandı. Bu sayı geçen ay 54 bin 737, 2021’in başında 58 bin 752, 2020’nin başında 63 bin 247 kişiydi.

DENİZDE YARDIM ELİ

Türkiye bir yandan da mültecilere insani yardımlarını sürdürüyor. Datça’da Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. (DHA)

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