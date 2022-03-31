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Mukabele hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? 2022 Diyanet TV mukabele saatleri

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Mukabele hangi kanalda, saat kaçta başlıyor 2022 Diyanet TV mukabele saatleri

Mukabele saatleri, ramazan ayına az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak. Mübarek ay içerisinde mukabele dinlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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Mukabele saat kaçta ve ne zaman başlıyor sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan ayı boyunca televizyon ekranlarında bu aya özel programlar ekrana gelecek. Mukabele, bir başkasının Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuşunu takip etmek ve bu suretle hatim indirme anlamında kıraat terimidir. Her sene olduğu gibi bu sene de kanallarda mukabele programları yayınlanacak. Bu kanallar arasında Kanal 7, TRT 1 ve Diyanet TV de bulunuyor.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Diyanet TV’de mukabele her gün saat 06:00’da yayınlanıyor.

Kanal 7’de ise ramazan ayı boyunca saat 05:15’te yayınlanacak.

TRT 1’de her gün saat 05:20’de Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif programı ekrana gelecek.

MUKABELE NEDİR?

Bir başkasının Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuşunu takip etmek ve bu suretle hatim indirme anlamında kıraat terimi.

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Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, Peygamberimizin Ramazan aylarında inen sure ve ayetleri vahiy meleği Cebrail'e okumasına dayanmaktadır ki buna "arza" denmiştir.

Mukabele,üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.

 

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