Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı farz mı? İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saati

Teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak edilen konulardan biri oldu. 2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. Müslümanlar cemaat ile beraber bu ibadeti yerine getirecekler. Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saati
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İşte il il teravih namazı saatleri
İstanbul teravih namazı saati: 20:57
Ankara teravih namazı saati: 20:39
İzmir teravih namazı saati: 20:59
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.