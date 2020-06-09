Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti... Antalyalı siyam ikizlerinden yeni kare

Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit’in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANI VE EŞİ HİMAYELERİNE ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.

MUTLU HABERİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi:

“Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar."

'ÇOK MUTLUYUZ, SEVİNÇLİYİZ'

İngiltere'de geçirdikleri bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in babası Ömer Evrensel'in 8 yıldır işvereni olan Hüseyin Sertaç Kılıçarslan, bebeklerden gelen güzel haberle çok sevindiklerini söyledi. Kılıçarslan, "İki yıl önce zorlu bir süreçten geçtiler, siyam ikizleri dünyaya geldi. Daha anne karnındayken doktorların yaşamaz dediği bir olay. Bugün nur topu gibi çocuklarımız, inşallah Cumhurbaşkanımızın yardımıyla Türkiye'ye gelecek. Biz haberi aldığımızda çok mutlu olduk, çok sevindik. Sadece şunu söyledik; Allah'ım burada emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Sağlık personeli, devlet yetkilileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç bir zaman onları yalnız bırakmadı. Özel doktoru bizzat 2-3 sefer bu çocukları ziyaret etti. İngiltere'de, Keşmirli doktor bu olayı öğrendiğinde, Belek'e tatile geldi ve Ömer ustayı evinde ziyaret etti. Ameliyatla ilgili bilgiler verdi; 'Ben bu işi çözerim' dedi. Dünyanın hiçbir yerinden bir doktor buna cesaret edemedi. Allah o Keşmirli doktordan da bin kere razı olsun, bu işi çözdü. Ve bugün mutlu haberini aldık, çok mutluyuz, sevinçliyiz" diye konuştu.

'SABAHA DOĞRU ANKARA'DALAR'

Bundan sonraki sürecin daha zorlu olacağını belirten Kılıçarslan, "Bu çocukların gelişimi, hayata tutunması zorlu bir süreç. Ömer usta asgari ücretle çalışan bir usta. Bunların altından kalkacağına ihtimal vermiyorum. Biz işveren olarak yardımcı oluruz ama ne kadar oluruz? Hayırsever işadamlarına, devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Bunların kafalarını sokacağı dört göz bir oda. Yani bu konuda kaymakamlık olsun, devlet yetkilileri yardımcı olursa. Biz güzel bir toplumuz, yardım duyduğumuzda koşan bir toplumuz. İnşallah bu konuda insanlar gerektiği yerde yardım verecekler, buna inanıyorum. Biz Ömer ustayı, çocukları, yengeyi dört gözle bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla yarın Türkiye'deler. Emeği geçen her insana şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ömer ustayla görüştüğüm kadarıyla bu gece 01.45'te uçağa binecekler. İngiltere ne kadar sürer bilmiyorum, büyük ihtimalle sabaha doğru Ankara'dalar. Biraz fizik tedavi süreçleri var. Ondan sonra da inşallah Alanya'ya gelecekler. Alanya halkı onları dört gözle bekliyor. Derman'ı da Yiğit'i de ustamı da özledik" diye konuştu.