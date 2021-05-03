Muhteşem Süleyman evine dönüyor

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi, İngiltere’de müzayede evi Sotheby’s’de geçtiğimiz ay sonu vergiler dahil 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon TL) alıcı bulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda tabloyu alan kişinin İBB’ye bağışladığını duyurdu.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında, “Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun” diye yazdı.

TABLODA KANUNİ 43 YAŞINDA

Kendisi 22,7’ye 17,5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44,5’ye 39,8 cm boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman’ı 43 yaşındayken gösteriyor. Portrenin Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak’ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi’nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.

FATİH’İN PORTRESİNİ DE ALMIŞTI

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet’in üç ünlü portresinden birisi olan tablosu geçtiğimiz yıl Londra’da açık artırmayla satışa çıkarılmış, tabloyu İBB 770 bin sterline satın almıştı. Ekrem İmamoğlu, tablonun satın alınmasının ardından Twitter’dan yaptığı duyuruda, “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık” demişti.

BAKIR PANELE YAĞLI BOYA

Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı olan 1520’den 1566’ya kadar 46 yıl tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman’ın nadir olan değerli portresi, 16. yüzyılın sonları, 17 yüzyılın başlarında bakır panel üzerine yağlı boya ile yapılmıştır. 43 yaşında, Bağdat Seferi’nin ardından, Irak’ı Safevilerden aldığı dönemdeki halini göstermektedir. Kanuni Sultan Süleyman 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından ‘büyük, siyah gözlü, biraz iri burunlu, zalimden çok şefkatli, tıraşlı değil, kirli sakallı, uzun, kırmızı bıyıklı, uzun ve ince boyunlu’ şeklinde tarif edilmiştir. Resmin orijinal çizimi bilinen diğer kopyalarından daha parlak ve daha canlıdır. 19. yüzyıldan beri Fransa’da bir ailenin özel koleksiyonunda yer almıştır. Resim 1530’larda Venedik ile Osmanlı arasında sanatsal bir alışverişin ibaresidir. Hikâye, Sultan’ın Venedikli bir ustadan aldığı taç ile ilgilidir. Taç içeriğinde Papalığın tacını ve askeri miğfer özelliklerini barındırırken, Papa’ya ve Kutsal Roma İmparatorluğu’na referans yapar. Tacın detayları sanki hayal dünyasındanmış gibi görünür ancak gerçektir, adeta Kanuni gibi.

Hikâyenin özü İstanbul’da bulunan bir Venedikli ressama kadar uzanır. Bir aile geleneği olarak Kanuni Sultan Süleyman Giovio’ya bir portre vermiştir. Giovio bir sürü Osmanlı askerinin portrelerine sahiptir ve Kanunî portresi de Giovio’nun çalışmalarına nadir bir ek olmuştur.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara