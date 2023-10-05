Muhtar adayı, hakkındaki yorumu beğenmeyince dehşet saçtı!

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesine Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı merkez Yukarı Mahalle’de yaşayan Fethan T., muhtar adaylığını açıkladı. Çivril’de yayın yapan yerel gazetenin dünkü sayısında, muhtar adayı Fethan A. ile yapılan röportaj “Mahallelinin desteği tam” başlığıyla yer aldı.

YORUM YAPAN KADININ EŞİNİ ARADI, ADRESE GİDİP BIÇAKLADI

Gazetenin sosyal medya hesabından da paylaşılan haberi gören ve aralarında daha öncesine dayanan husumet bulunduğu iddia edilen Özlem G., paylaşımın altına “Nereden biliyorsunuz da mahallenin desteği tam diyorsunuz. Gelip sordunuz mu Yukarı Mahallelilere? Bizim üstümüzden haber yapıyorsunuz” şeklinde paylaşım yaptı. İddiaya göre, yorumu görünce sinirlenen Fethan T., Özlem G.’ye “Senin gibi mahallenin gülüne ihtiyacım yok. Kendini bilmez, hadsiz” diye mesaj gönderdi. Öfkesine hakim olamayan muhtar adayı, dün akşam saatlerinde Özlem G.’nin kocası Cengiz G.’yi telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Kızı ve bir bayanla birlikte işten çıkan karı kocanın yanına gelen Fethan T., bir süre yaşanan sözlü tartışmanın ardından arabada bulundurduğu büyük bir bıçakla geri geldi. İki grup arasında yaşanan arbede sırasında Fethan T., elindeki bıçağı Cengiz G.’nin göğsüne sapladı.

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GÖZÜ DÖNMÜŞ ADAM TUTUKLANDI

Kanlar içinde yerde kalan Cengiz G., eşi ve görgü tanıklarının yardımıyla arabaya bindirilip Çivril Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırıldı. Karaciğerine 4 santimetre giren bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Cengiz G., geçirdiği iç kanama nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine geldiği araçla bölgeden uzaklaşan ve suç aleti bıçağı aracın camından bir tarlaya attığı tespit edilen muhtar adayı Fethan T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşadıkları korku dolu anların şokunu atlatamayan Özlem G., “Kızı beni yakamdan tutup, ‘Haddini bil babamla konuşurken’ dedi. O esnada babasının eşime bıçağı soktuğunu gördüm. Sonra onlar kaçtı, biz bulduğumuz bir araçla eşimi hastaneye yetiştirdik. Bıçak eşimin karaciğerine kadar girmiş. Halen iç kanaması devam ediyor ve bu yüzden onu uyutuyorlar. Sırf onu desteklemediğimizi bildiği için bunları yaptı. Yaşananlar neredeyse bir insanın hayatına mal oluyordu” dedi.