Muharrem İnce'den, 'Seçim gecesinde neredeydin' sözlerine sert yanıt: Özgür Özel, bunu, sana çırağım diyen ustana sor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özel'in sözlerine yanıt verdi.

İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.

Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?