Muhammet Nur Kasadar cinayetinde yeni detaylar! İnternetteki aramaları dikkat çekti: Ceset parçalama videoları izlemiş

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Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadığı oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili 11 Temmuz 2023'te polise başvurmuştu. Şüpheli, fidye istediği aileyle buluştuğu sırada polis tarafından yakalanmıştı. Şüpheli Hakan Öztürk, 13 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öldürülen Muhammed Nur Kasadar'ın kafası bir leğenin içine konulmuş halde buzdolabında bulunmuştu. Kasadar'ın çıplak haldeki gövdesi de valize, kolları ve bacakları olduğu tahmin edilen parçaları ise ayrı bir derin dondurucuya konulmuştu. Vücudunun bir kısmının derisi yüzüldükten sonra çöpe atılmıştı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün ağabeyi şikayetçi Ömer Faruk Kasadar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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"HAZIR DEĞİLİM, SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

Sanık Hakan Öztürk kimlik sorgusunda, evli ve bir çocuk babası olduğunu, suç tarihinde taksicilik yaptığını ne kadar kazandığını hatırlamadığını belirtti.

Mahkeme başkanının iddianameyi okuduktan sonra "Savunma yapmaya hazır mısın?" sorusuna sanık Öztürk, "Hazır değilim herhangi bir savunma yapmayacağım. Herhangi bir talebim yok" dedi. Hakimin soruşturma, hakimlik ifadelerini okuyarak bir diyeceği olup olmadığını sorması üzerine sanık Öztürk, bir diyeceği olmadığını belirtti. Tutuklandıktan sonra bir dilekçe yazdığı sorulan sanık, hatırlamadığını söyledi.

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CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCEKİ İNTERNET ARAMALARI

Hakim, cinayetten 9 gün önce cep telefonundan yapılan internet aramalarında "Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede yok olur, kimliği belirsiz cesetler, 10 bin euro kaç TL eder" diye aramalar yaptığını, ceset parçalama ve cinayet videoları izlediğini sorunca sanık Öztürk, bir diyeceği olmadığını söyledi. Ayrıca yine telegram üzerinden yaşı küçük kızların müstehcen görüntülerinin tespit edildiğinin sorulması üzerine sanık, bu konuda da "Bir diyeceğim yok" dedi. Eşiyle kira borcu üzerine yazıştıklarını, sanığın ağladığının sorulması üzerine de herhangi bir diyeceği olmadığını belirtti.

MAKTULÜN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

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Hakimin önceki ifadeleri okuması sırasında duruşma salonunda bulunan maktulün yakınları sanığın bazı beyanlarının yalan olduğunu belirterek tepki gösterdiler. Maktulün kuzeni, "Yalan söylüyor" diyerek bağırınca salon dışına çıkarıldı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, maktulün ağabeyine "İfadeleri okuyorum, dayanamayacaksan dışarıda bekleyebilirsiniz" dedi. Ağabey Ömer Faruk Kasadar ise "Burada dinleyeceğim" dedi.

Söz alan aile avukatı Burak Göncü, “Muhammet sana vurdu mu , vurmadı mı?" sorusuna sanık, "Boğuşma esnasında bana vurdu" diye cevap verdi. Avukat Göncü, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, gasp suçundan da sanık hakkında ayrıca suçlama olmasının gerektiğini ifade etti. Avukat Can Çelik de maktulün anne ve babasının olayın vehametinden dolayı duruşmaya katılamadıklarını, duruşmaya gelmek istemediklerini ifade ederek "Sanık uzun süre maktule ulaşmaya çalışmıştır. Adam öldürmeyi tasarlamıştır, cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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"GÖZ GÖRE GÖRE KATLETMİŞ KARDEŞİMİ"

Şikayetçi Ömer Faruk Kasadar, "Göz göre göre katletmiş kardeşimi. Planlamış. 3 yıl geçmiş sanık, benim işyerinden ayrılalı. Herkese parasını vermişim, 10 kişiden bir o mu alamamış? İftira ediyor. Bizim ciğerimizi, Türkiye’nin ciğerini yaktı" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Enes Aydın, "Sanıkla lise arkadaşlığımız vardı. Ömer'in yanında 2019-2020 yılında birlikte çalışmıştık. Mahalleden de tanırım. Borç para vermişliğim de oldu. Herkesten borç alıyorumuş, sonradan öğrendim. Bu paralarla ne yapıyordu bilmiyorum" dedi. Hakimin, "Sanığa 'Bu insanlar seni kullanıyor' dedin mi?" sorusuna tanık Aydın, "Hayır, söylemedim" dedi.

"PARAYI NE YAPACAKTIN"

Hakimin, "Akıl sağlığın yerinde mi?" sorusuna sanık Hakan Öztürk, "Bilmiyorum" dedi. Sanık Öztürk, hakimin "Tutarlı yazışmaların var" sorusunu ise yanıtlamadı. Hakimin "Parayı ele geçirsen ne yapacaktın" sorusuna, sanık "Hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Hakim, "Parayı ne için kullanacaktın cesetten kurtulmak için mi, borcundan kurtulmak için mi?" sorusunda "Her ikisinden de" diye yanıt verdi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık hakkında yağma suçundan ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.