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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Muhammet Cihan kayboldu, annesi gözyaşlarına boğuldu

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Muhammet Cihan kayboldu, annesi gözyaşlarına boğuldu

Adana'da öğle saatlerinde evden ayrılan Muhammet Cihan (17) geri dönmedi. Muhammet’in mahalledeki sulama kanalına düştüğünü düşünen annesi gözyaşı döktü. Polis, Muhammet Cihan’ı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet’i mahallede aradı ancak bulamadı.

Gencin serinlemek için Gülhatmi Caddesi’ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına gelen Muhammet’in annesi sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan’ı arıyor.

Muhammet Cihan kayboldu, annesi gözyaşlarına boğuldu

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