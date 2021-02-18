‘Muhalefetin tükenmişliği yükümüzü ağırlaştırıyor’

Konuşmasının büyük bölümünde Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

SEN BUNLARA LAYIK DEĞİLSİN

"Bay Kemal, acaba sen Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun? Terbiyesiz herif; sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz’da korumaların arasından Bakırköy Belediyesi’ne giden ürkek, korkak bir adamsın. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik, vermiyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

Arena'da Kongre heyecanı

SANA HATIRLATAYIM

CHP Genel Başkanı son günlerde ikide bir ‘AK Parti’nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk’ diye soruyor. Hatırlatayım. Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay’a koşan siz değil miydiniz? Hatta üniversitelerde başörtüsü yasağı kalkmasın diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuran bizzat sen değil miydin? Katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil miydiniz? Avrasya Tüneli’ne, Marmaray’a, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Arsızlıktan kızarmayan yüzleri nasır tutmuş kalpleriyle onlar unutsalar da bu millet CHP’nin takoz siyasetini gayet iyi hatırlıyor.

Muhalefetin bu tükenmişliği AK Parti ve cumhur ittifakı olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırmaktadır.”