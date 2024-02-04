Muhalefete deprem çağrısı

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Hatay’da iki hastane için açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HEDEFİMİZDEN KOPMUYORUZ

“Devletimizin tüm kapasitesini adeta deprem bölgesine yığmış durumdayız. Çeşitli sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. 6 Şubat’tan bu yana geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte bu çabamızdan en küçük bir taviz vermedik. Depremin ilk safhasını nasıl asrın dayanışmasıyla atlatmışsak, inşallah içinde bulunduğumuz süreci de asrın birlikteliğiyle başarıyla yöneteceğiz. Alnımızın akıyla hep birlikte geleceğiz.

550 YATAK KAPASİTELİ

Hastanemiz 26’sı yoğun bakım, 39’u diyaliz, 68’i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı bulunuyor. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine, tam kapsamlı laboratuvardan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine, anjiyo ve onkoloji ünitesinden inme ve kalp merkezine pek çok özellikli hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Resmen devreye aldığımız ikinci sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz 31’i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. İskenderun Devlet Hastanemiz 7 ameliyathane, 42 poliklinik ile ilçemize hizmet verecektir.

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KÖTÜCÜL BİR ZİHNİYET

Hükümet olarak, Hatay’da ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz, burada atılan her adıma kulp takmak için pusuda bekleyen maalesef kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Bu zihniyet yalnızca siyasi meselelerde karşımıza çıkmıyor, deprem gibi 85 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda da karşımıza dikilebiliyor. Sırf oy tercihlerinden dolayı akla ziyan hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır.

MUHALEFET TAMAMLAYACAK

Hatay’ın derdine derman olmak her türlü siyasi mülahazanın üstündedir. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İktidarın eksiği varsa bunu muhalefet tamamlayacak. Belediyenin yetişemediği yerde merkezi hükümet devreye girecek. Şu samimi çağrıyı yapmak isterim; Türkiye’deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.”

