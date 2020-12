‘Muhalefet partisi lideri gibi konuştu’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği “Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız” sözlerine açıklık getirerek, “Kefen bezi alırken vergi ödüyoruz ama uyuşturucu kaçırıp Man Adası’nda tutan ve o parayı Türkiye’ye getiren 5 kuruş dahi vergi ödemiyor. Sen misin sapkın, ben mi?” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi’nin 100. yönetim kurulu toplantısına online katılarak özetle şunları söyledi:

CHP İLGİLENMEYE BAŞLADI

“Dün Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan sanki muhalefet partisinin genel başkanı gibi konuştu. CHP’yi gündemine aldı. Çünkü CHP’den korkuyor. Neden korkuyor? Çünkü CHP toplumun her kesimine dokunmaya, toplumun her kesimin sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Bugün hayatın her alanıyla ilgili sorunları CHP biliyor ve çözmek için çaba harcıyor. Uyuşturucu gelirleri, kara para, malum konusu suç teşkil eden gelirlere kara para diyoruz. Bunların vergilendirilmesi gerektiğini söyledim. Söylemek istediğim şu: İnsan kaçakçılığı yapan, organ kaçakçılığı yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan insanlar, gelirlerini yurtdışındaki vergi cennetlerinde toplarlar. 2006 yılında AK Parti hükümeti bir kanun getirdi. Kurumlar Vergisi Kanunu. Diyor ki, vergi cennetlerinden para gelirse yüzde 30 oranında vergi alacağım. Yani Man Adası’ndan. Suç unsuru para gelirse vergileyeceğim diyor.

KARARNAMEYİ NEDEN ÇIKARMADIN

Vergi cennetleri listesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanması lazım. Bu kararnameyi çıkarmadığı gibi birden fazla kanun çıkardı. ‘Yurtdışında paranız varsa kaynağına bakmayacağım, vergilemeyeceğim. Yeter ki getirin’ diyor. Bu ülkede kefen bezi alırken vergi ödüyoruz. Ben buna itiraz ettiğimde, ‘Bunlardan vergi al’ dediğimde, ‘Ey Kılıçdaroğlu senin söylediğin; bu ne sapkınlıktır’ diyor. Sen misin sapkın, ben mi? Sen misin bu ülkeye hizmet eden, ben mi? Kendi çıkardığı kanunu bilmiyor. Kendi kararnamesini yayınlamıyor.

BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ

Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM karar verdi. Dün yaptığı konuşma: ‘Efendim ben o karara uymam. O karara uymayacağız.’ Kimsin sen ya; kimsin? Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. AYM kararlarına uymayacaksınız. AİHM kararlarına da uymayacağız. Hangi kararlara uyacağız?”