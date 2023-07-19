‘Muhalefet neden yoktu’

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Görüşmelerde CHP’den 74, Yeşil Sol Parti’den 41, İYİ Parti’den de 26 milletvekili yer almadı. Özel, bu konuda partisine yöneltilen eleştirilere karşılık, “Katılım, geçmiş ortalamalar içinde düşük değildi. Ancak seçimlerin kazanılamamasından dolayı bir kızgınlık var, yapılan zammın bile hesabı muhalefetten soruluyor. Tamamı gelse de sonuç değişmeyecekti. Bundan kendi payımıza düşeni aldığımızı ifade etmek isterim” dedi.

SARIGÜL’DEN ÖZÜR VE SİTEM

Kendisi de MTV oylamasında bulunmayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özür dileyip, arkadaşlarına da sitem etti. Sarıgül, “Ben bu noktada kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum. Birazcık o konuda da grup başkanvekillerimizin bütün grupları uyarması lazım. Özellikle muhalefet milletvekili olarak orada bulunmamak son derece üzüntü verici bir olaydı” diye konuştu.