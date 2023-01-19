Muhalefet ‘14 Mayıs’a hazırız’ mesajı verdi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 14 Mayıs tarihi için, “Mayıslar bizimdir” tepkisini verirken, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş. Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. Yerli ve Milli Şef’e karşı ‘Yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır” dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Güncelleme kavramını çok sevmiş olacaklar ki artık, ‘Erken seçim değil, seçim tarihini birazcık güncelleyeceğiz’ diyorlar. Onlar hangi planları yaparlarsa yapsınlar biz her daim seçime hazırız, kararlıyız. Yapılacak seçimlerin ardından bugünkü ucube sistemi ve bu yozlaşmış siyasi dili güncelleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Şimdi kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar, nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar. Hayırlı olsun, demişsin ki mayısı ayının 14’ü... Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. ‘Seçim zamanında olacak’ demiştin, o sözünü dahi tutamadın. Kendin için seçim tarihi belirledin. Biz millet olarak buna uymak zorundayız ama bu millet son kez senin aldığın bu karara uymak zorunda kalacak” diye konuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise “Her seçimde, her şartta memleket idaresini almaya gayret edeceğiz” dedi.