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Muğla’da yakalanan dev vatoz görenleri şaşırttı

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#Muğla#Vatoz#Balıkçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 14:02

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanan yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki vatoz balığı görenleri şaşırttı.

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Sarnıç Mahallesi Akbük koyu açıklarında balıkçıların ağına dev vatoz balığı takıldı. Balıkçılar tarafından yakalanan dev balık, Menteşe pazar yerindeki balıkçıda sergilendi. Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balığın fiyatının ise 10 bin TL olduğu açıklandı.

Pazar yerinde balık satışı yapan Niyazi Çınar, ”Bu balık Akbük açıklarında balıkçılar tarafından yakalandı. Biz de haberi alır almaz hemen bu balığı balıkçı arkadaşlarımızdan aldık. Bu balığı Japonya’ya göndermeyi düşünüyoruz. Balığımız ortalama 120 kilo, fiyatı ise 10 bin lira" dedi.

Muğla’da yakalanan dev vatoz görenleri şaşırttı

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#Muğla#Vatoz#Balıkçı

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