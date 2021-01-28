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Gündem
Aykut KURT / MUĞLA,(DHA) -
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:49 | Son Güncelleme:

Muğla'da kar sürprizi! Vatandaşlar keyfini çıkardı

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Muğla'da kar sürprizi! Vatandaşlar keyfini çıkardı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün etkili olan sağanak ve fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar daha sonra karın keyfini çıkardı.

Menteşe ilçesinde dün gündüz saatlerinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan karın keyfini çıkardı.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de kar küreme araçları ile yolları temizledi.

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