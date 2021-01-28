Muğla'da kar sürprizi! Vatandaşlar keyfini çıkardı

Menteşe ilçesinde dün gündüz saatlerinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan karın keyfini çıkardı.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de kar küreme araçları ile yolları temizledi.