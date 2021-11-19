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Muğla'da eşini sırtından bıçaklamıştı! İşte cezası

#Muğla#Kadın Cinayeti#Selvan Acar
Muğlada eşini sırtından bıçaklamıştı İşte cezası

Muğla'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar’ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tanju Acar hakkında 'üst soyu kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Acar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları duruşmada yer aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Acar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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'ÇOCUĞUM BÖYLE ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ'

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan anne Cemile Kaya, Kızının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Anneler ağlamasın. Çocuğum böyle ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı, çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın eşarbını takıyorum" dedi.

 

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#Muğla#Kadın Cinayeti#Selvan Acar

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