Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Faralya Mahallesi'ndeki Aktaş Plajı'nda bir grup yabancı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden ekipler, 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bindikleri lastik botun patlaması nedeniyle karaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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