Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan U.A. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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