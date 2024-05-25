Müfredat onaylandı

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce 7 dersin öğretim programının taslağı MEB tarafından 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştu.

67 BİN GÖRÜŞ GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, 10 Mayıs’a kadar askıda kalan müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini belirtti. Bu süreçte taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini ifade eden Demirli, şöyle konuştu: “Gelen görüş ve önerilerin yüzde 58’i öğretmenlere aitti. Bu kapsamda öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldi. Sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelikti.

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YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.” (EĞİTİM SERVİSİ)

KADEMELİ UYGULANACAK

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

YAPAY ZEKÂ MÜFREDATTA

Teknopark İstanbul’da düzenlenen ‘Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Uluslararası Forumu’na katılan Bakan Tekin, forumda yaptığı konuşmada gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat hazırladıklarını söyledi: “26 Nisan itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir müfredat değişikliği paketini kamuoyuyla paylaştık. Güncel gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat hazırladık. Bunu yaparken çocukların da kendilerini bekleyen dünyaya daha hazır olmalarını sağlamak istedik. Yeni modelde, dijital okuryazarlık ve yapay zekâ uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık. Müfredat modeliye ‘Teknolojik gelişmelere ayak uyduracağız ama insani değerlerimizi de koruyacağız’ diyoruz.” (Melike ÇALKAP)

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ÖĞRETMENLİKTE YENİ DÖNEM

Öğretmenlikte yeni bir dönem başlıyor. Kurulacak Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adayları artık 1 yıl boyunca eğitim alacak, yazılı ve uygulamalı sınavların ortalaması ile geçme notu alarak öğretmen olabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından AK Parti MKYK toplantısında yapılan sunumda, yeni dönem şöyle anlatıldı:

1 YIL SÜRELİ EĞİTİM

- Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adayları teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir yıl süreli eğitime alınacak.

- Hazırlık eğitimi için Milli Eğitim Akademisi’ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama ise akademi eğitimi başarı puanıyla yapılacak.

- Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.

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BAŞÖĞRETMENLİK

- Görev başındaki öğretmenler için 5’er yıllık dönemi kapsayan akademi tarafından branş bazlı düzenlenen eğitimler oluşturulacak.

- Kariyerdeki 10+10 yıl olan kıdem süresi aynı kalacak ancak belli kıdeme ulaşan öğretmenlere doğrudan başöğretmenliğe başvuru hakkı getirilecek. (Ebru KARATOSUN / ANKARA)

MÜLAKATTA KOD SİSTEMİ

Bakan Tekin öğretmen atamalarında mülakatta kod sistemi kurduklarını söyledi: “Üzerinde çalıştığımız kod sistemi ile mülakata giren öğretmenler jüri hakkında, jüri de öğretmen hakkında herhangi bir ön bilgiye sahip olamayacak. Bu yolla objektif değerlendirme süreci çok daha sağlıklı hale gelecek.”