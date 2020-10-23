Mucize kurtuluş

İstanbul Büyükçekmece’de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan dün saat 11.05’te AYJET Uçuş Okulu’na ait SONACA marka S201 tipinde TC-UGG kuyruk tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart (23), itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı pilot, hava ambulansıyla Başakşehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Nart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği belirtildi. İstanbul Valiliği’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada “Eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘AZ DAHA TEM’E DÜŞECEKTİ’

Görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, “Uçağın burnu maalesef toprağın içine girdi. İnşallah ölen yoktur. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil” dedi. Kaza sırasında TEM yolundan geçen Mehmet Mert ise “Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken fark ettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM’e düşecekti” diye konuştu.

‘100 SAATLİK DENEYİMİ VAR’

Olay yerinde bulunan AYJET yetkilileri, Nart’ın Private Pilot License (Hususi Pilot Lisansı) sahibi olduğu ve tek başına uçabilmesinde engel olmadığını belirterek “Arkadaşımızın kendisi zaten bir pilottur ancak bizde de eğitim görüyordu. Bir pilotun tek başına uçuş yapması için eğitmeni ile 15 saat uçuş yapmalı. Beytullah arkadaşımızın 100 saate yakın bir uçuşu vardı zaten, tek başına uçmasında hiçbir engel de yok. Bizim eğitimimizden bir pilot adayının mezun olması için 220 saat uçuş yapması gerek” dedi.



Beytullah Nart

İKİNCİ UÇUŞUYMUŞ

AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz yaptığı açıklamada, pilotun ikinci uçuşu için saat 10.56’da kalkış yaptığını, yaklaşık 2 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle zorunlu iniş planladığını söyledi. Ankara’dan kaza kırım ekibi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün araştırma ekibinin olay yerine geleceğini belirten Cingöz, “Öğrencimiz yaralı ancak tıbbi olarak net bir şey söyleme şansım yok. Kazanın oluş nedeniyle ilgili olarak da şu anda bir şey söylemek çok erken. Yaklaşık 2 ay içinde kaza kırım inceleme raporu çıkar. Aynı uçak tipinde beş tanesi uçuştadır. Şu ana kadar herhangi bir arızamız olmadı. Sabah pilotumuz aynı uçakla kendi uçtu. Uçakla ilgili herhangi bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum” diye konuştu.

Cingöz valiliğin kaza sebebini motor arızası olarak açıklamasıyla ilgili ‘Kendi yorumlarını yapmışlar’ dedi.