Mucize kadın... Futbolun gücüyle tam 3 kez kanseri atlattı

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Onun içindeki futbol sevgisi henüz Türkiye’de kadınların futbol oynayabileceği hiçbir imkan yokken başlamış. Bursa’da yaşayan ailesinin yanından gizlice Bursaspor’un ilk kez yaptığı kadın futbolcu seçmelerine katılan Çelik henüz 13 yaşında futbol hayatına başlamış. Bol transferli, inişli çıkışlı hayatında tam 3 kez kanseri atlatan Çelik “En kötü anımda bile maçları düşünerek, kulübümü düşünerek bu sıkıntıları atlattım” diyor. Hayatını Çelik’in ağzından dinleyelim:

FUTBOLLA TANIŞMAM

“Futbolla Bursa’da tanıştım. 1993 yılında daha Türkiye’de kadın futbolu denilen bir şey yoktu. İlgimin sebebi hem babamın koyu bir Galatasaraylı oluşu hem de çocuk aklımla platonik olarak bir Roman Kosecki’ye aşık oluşum oldu. O dönemde Bursaspor’un kız çocuklarına yönelik futbolcu seçmesi açtığını duydum. Ailemden gizli gizli o seçmelere katıldım. Eve geç geliyordum, daha sonra aileme yakalandım sanki suç işlermişim gibi Bursaspor’da oynadığımı söyledim. Babam bu işe çok sıcak yaklaştı ama üvey annem, ‘çeyizini dik, kız kısmı futbol mu oynar?’ diyerek sitem etti. Ancak ikisi de şu anda yaşasa ve durumumu görse çok gurur duyarlardı diye düşünüyorum.”





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BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞIYORDUK

O dönemde çok iyi antrenörlerle çalıştıklarını belirten Çelik, haftanın dört günü antrenman yapılan hafta sonları da lig maçları oynanan yoğun bir sürece girmiş. Türkiye’de çok iyi bir başlangıç yapan kadın futbol ligleri yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle büyük zarar görmüş: “Ben 17 yaşındayken bazı tatsız olaylar sebebiyle kadın futbol takımları toplu olarak kapandı. Bursaspor kapanınca Gemlik Zeytin Spor takımı tüm Bursaspor’daki kadın oyuncuları transfer etti. Bir yandan 17 yaş kategorisinde milli sporcuydum. Orada iki sezon oynadım. Ardından yarım sezon futbola ara verdim. Zeytinburnuspor’dan bana bir teklif geldi ve bu şekilde İstanbul’a geldim. Hedefimi artık Avrupa’daki futbol liglerine koymuştum. Bu dönemlerde asgari ücret gibi bir para alıyorduk ama futbol aşkımız her şeyin önündeydi. Ekstra başka işlerde de zaman zaman çalışıyorduk. Ben örneğin Zeytinburnuspor’da oynarken gözlükçüde çalışıyordum. Zeytinburnuspor’da Türkiye şampiyonluğu yaşadık.”

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GENÇLERE YATIRIM YAPMALI

Bu şampiyonluğun ardından Avrupa’ya transfer olan Çelik önce Stuttgart’ta bir takımda oradan da Wolfsburg takımında forma giymiş. Çelik Almanya’daki futbol ortamını, “Orada futbol seviyesi çok yüksekti, müthiş bir futbol oynanıyordu. Bizde neden bu seviyelere gelinemiyor diye ilk o zaman düşünmeye başladım. Hem ekonomi hem altyapı konusunda kadın futbol takımlarında kendimizi geliştirmemiz gereken çok fazla alan olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de hala zemini kuvvetlendiremiyoruz günü kurtarmak adına yetişkin sporculara yatırım yapıyoruz oysa kız çocuklarına yatırım yapmamız gerekiyor” diye anlatıyor.

KENDİ KULÜBÜMÜ KURDUM

Türkiye’ye döndükten sonra yine Zeytinburnuspor’a transfer olan Çelik milli forma giydiği sırada tiroid kanseri olduğunu öğrenmiş. “Hastalığımı ilk olarak milli takım doktoru tespit etti. Milli takım kariyerimi 28 yaşında sonlandırmak durumunda kaldım” diyen Çelik iyileşip futbola döndüğünde yönetimle bazı sıkıntılar yaşamış bu olay onu kendi spor kulübünü kurma fikrine yönlendirmiş: “Kadın futbol ligi bir türlü oturmadığı için sürekli yeni kulüpler açılıyor ve kapanıyor. Ben de hiç kapanmayacağından emin olduğum kendi kulübümü kurmaya karar verdim. 2010 yılında Nurçelik Spor Kulübü’nü kurdum. Böylece seneye bu kulüp var mı yok mu? Bu endişeye son verdim. Ben futbola aşık bir insanım ve bu kulübü asla kapatmam. Kız çocuklarına da bir kapı açmak istedim. Yıllar içerisinde çok sayıda kız çocuğu yetiştirdik, şu anda A takım, yıldız takım tüm kategorilerde takımımız liglere katılacak seviyeye geldi.”





İKİNCİ TEŞHİS

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Nurcan Çelik 2019 yılında kendi kurduğu futbol takımında oynamaya karar vermişken bu kez de meme kanserine yakalanmış. Tedavi bittikten sonra antrenörlük eğitimi almaya karar vermiş. İlk olarak da kendi takımı Nurçelik Spor’u çalıştırmış. Burada yakaladığı başarının ardından iki sene önce Galatasaray Spor Kulübü Çelik ile iletişime geçmiş: “İki yıl önce Galatasaray Spor Kulübü takımı yeniden kurmak için arayıştayken benimle temasa geçti. Benim A takımımda bulunan tüm sporcuları Galatasaray bünyesine geçirdik. Transferler yaptık. Ben Galatasaray Spor Kulübü’nün ilk kadın antrenörü oldum. Bu sırada Galatasaray bu hazırlıkları yaparken dönemin kulüp başkanı Burak Elmas, Ali Koç’u aradı. Ali Koç da kadın futbol takımı çalışmalarına hız verdi. Derken Trabzon geldi derken yeniden kadın futbolu liginde yeniden büyük kulüpler devreye girmiş oldu. Şu ana kadar ağır aksak ilerleyen kadın futbolu büyük kulüplerin tekrar girmesiyle büyük bir yükseliş yaşıyor. Son üç sezondur daha kaliteli, aktif bir lig var, rol model kadın sporcular var. Daha önce yetenekli kız çocuklarını bulmak için aileleri ve okulları ikna etmemiz gerekirken büyük takımların girmesiyle artık aileler kendileri kızım futbol oynamak istiyor diye bize getiriyor.”

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HASTALIĞIM AĞIRKEN BİLE AKLIM MAÇTAYDI

Galatasaray’da bir sezon görev aldıktan sonra yeniden meme kanserine yakalanan Çelik yeni atlattığı son kanser sürecini şöyle anlatıyor: “Bu kez diğer mememde kanser çıktı. Tedavilerim yeni bitti. Şimdi kendi takımımda teknik direktörlük yapıyorum. Böyle hastalık durumlarında sizi bir şeyin hayata bağlaması gerekiyor. Gençlerle çalışınca bu sizi çok güçlü yapıyor. Kulübümdeki kızlar benim çocuğum gibi. Üç kez futbol sayesinde hayata geri döndüm diyebilirim. Zor bir süreç ama Allah bana güç veriyor ve ben psikolojik olarak bunu yenebiliyorum. En ağır olduğum zamanlarda bile takımımı düşünüyorum, maçları düşünüyorum. Bu şekilde toparlanıyorum.”