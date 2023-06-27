Mucize genç Muhammet'in yeni kalbiyle ilk bayramı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Karatepe ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Muhammet'e, 2022'nin başlarında, henüz 16 yaşındayken kalp yetmezliği teşhisi kondu. Hastalık hızla ilerledi ve durumu kötüleşen Muhammet Karatepe, Düzce ve İstanbul'da pek çok hastanede tedavi gördü. Aylarca yoğun bakımın birinden çıkıp diğerine yatırıldı. İlaç tedavileri yanıt vermemeye başlayıp kalp nakli gerektiği anlaşılınca, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, Eylül 2022'de hastaneye yatırıldı ve organ bekleme listesine alındı.

Başhekim ve Organ Nakli Bölüm Başkanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibinin yoğun bakımda tedavi altına aldığı Muhammet'in birkaç hafta sonra aniden kalbi durdu ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hızlıca ameliyata alınan Muhammet, geçici süreyle kalp destek cihazı ECMO'ya bağlandı. Uygun kalp çıkana kadar hayatta kalmasını sağlaması için de yapay kalp cihazı takılması gerekiyordu. Ertesi gün tekrar ameliyata alındı ve ECMO çıkarıldı, sol kalp cihazı denilen yapay kalp cihazı takıldı.

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Fakat ameliyatın sonlarına doğru bu kez de sağ kalbinde yetmezlik gelişti. Muhammet, bu kez de sağ kalbi için ECMO'ya bağlandı. Sol kalp tarafında yapay kalp cihazı, sağ kalp tarafında ECMO ile yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi verdi. Sağ kalp fonksiyonları kısmen toparlayınca, ECMO'dan ayrılan Muhammet, uygun organ çıkana kadar çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalbiyle servise alındı.

HEM YAPAY KALP CİHAZI, HEM KALP PİLİ İLE ORGAN BEKLEDİ

Muhammet'in yaklaşık 7 ay süren hastane sürecinde, onu hayatta tutabilmek için ekibiyle birlikte olağanüstü bir çaba sarf eden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, Mart 2023'de bu sefer de ciddi aritmi problemlerinin başlamasıyla Muhammet'i yoğun bakıma aldıklarını anlattı. Prof. Dr. Kırali, "Biz Muhammet'i 4 aydır acilin de acili olarak bekleme listesine almıştık. Çünkü kalp yetmezliği vardı, yapay kalp cihazı taşıyordu ve ondan sonra da ölümcül aritmi gelişmişti. Yapay kalp cihazı, ölümcül ritim problemlerinde bile hastayı hayatta tutma kabiliyetine sahip. O yüzden de hastamızı çok şükür ki kaybetmedik. Ama kalp nakline kadar hastamızı hayatta tutabilelim diye bu kez de aritmi problemi için kalp pili taktık. Çok şükür ki 2-3 hafta sonra uygun organ çıktı. Kalbimiz Tokat'tan geldi, organın getirilmesi 2,5-3 saat; kalp nakli ameliyatımız da yaklaşık 3 saat sürdü. Nakil ameliyatı sonrası da yoğun bakımda 2 hafta kadar kaldı ve servise çıktı. Artık bütün fonksiyonları yerinde, sizin benim kadar sağlıklı Muhammet" dedi. Muhammet Karatepe, bayramdan önceki hafta sağlıkla taburcu edilerek memleketine döndü.

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"BU KADAR BADİRE ATLATIP HAYATA TUTUNMASI MUCİZE"

Talihsiz çocuğun bir kalp yetmezliği hastasının yaşayabileceği bütün komplikasyonları geçirdiğini anlatan Prof. Dr. Kırali, sözlerini şöyle noktaladı: "Tüm o komplikasyonları çok şükür bizimleyken yaşadığı için hızlı müdahalemizle hayatta kalmayı başarabilen ve nihayet gerçek tedavisi olan kalp nakline kavuşabilen bir hastamız. Hakikaten bu kadar badire atlatıp hayata tutunması onun açısından bir mucize. Acilin de acili olarak ilk sırada organ bekleyen hastaların sayısı şu anda Türkiye'de 30-40 civarında. Bu hastaları ne yazık ki organ çıkmazsa, birkaç ay içinde kaybedebiliyoruz, çünkü hepsi yapay kalbe uygun olmayabiliyor. Türkiye'de yaşadığımız en büyük problem, bağış sayısının çok yetersiz olması. Halbuki bağış sayımız yüksek olsa, Muhammet gibi belki bir sürü genç çocuğumuzu kalp nakli ile kurtarabilir ve yaşama tekrar geri döndürebiliriz."

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"O 6 AY BOYUNCA, ONUN KALBİ GİBİYDİM"

Düzce'de çiftçilikle uğraşan baba Adem Karatepe (43), eşi Ayşe Karatepe'nin (40) de kalp hastası olduğunu söyleyerek yaşadıkları zorlu süreçleri gözleri dolarak anlattı. Karatepe, duygularını şu cümlelerle anlattı: "Annesinde de kalp hastalığı var. O nedenle belirtileri başladığında Muhammet'e de kalp üzerine tetkik yaptılar ve kalp yetmezliği olduğunu söylediler. Annesinin hastalığından çok çektik, o iyileşti Muhammet'deki sıkıntılar başladı. 4 ay hastanede geçti yoğun bakım süreciyle. Cihaz takıldıktan 15 gün sonra servise alındı,1,5 ay da serviste yattı. Yapay kalbin olduğu dönemlerde evimizde toplam 15-20 gün ancak kalmışızdır. Gerisi hep hastanedeydi. İnanın bu hastanenin etrafını günde belki 100 tur gezmişimdir. Burada kimseyi tanımıyorsun, acaba çocuğa ne olacak, gelecek her haber için bekliyorsun. Oturup da bir bardak çayı içemiyordum. Muhammet yapay kalbi taşıyamadığı için, 6 ay boyunca çantasını ben taşıdım yanında. Muhammet günde ne kadar yol yürüse ya da kaç kez lavaboya gitse, hep ben yanındaydım. Ben de sanki kalbi gibiydim, o kalbi ben taşıyordum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra, 'Baba inşallah çok yakında bana organ çıkacak, rüyamda gördüm' diyordu. Biz hiç ümidimizi kaybetmedik. Kalp çıktı dediklerinde de dünyalar bizim oldu. Bizim ailenin en güzel bayramı olacak. Çünkü biz diğer bayramları hep hastanede geçirdik. İnşallah bu bayram evimizde olacağız."

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ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Defalarca ölümden dönen ve aylar süren organ bekleyişi sonrası yeni kalbine kavuşan Muhammet'in en büyük hayali ise yaşıtları gibi özgürce gezebilmek. Organ bağışında bulunan aileye de minnettar olduğunu her fırsatta ifade eden Muhammet Karatepe, "26 Ekim 2022'de yapay kalp cihazı takıldı. Sanırım 25 Mayıs'ta da uygun organ çıktı. Bu süreçte benim için en büyük zorluk yapay kalp cihazı ile birlikte, o çantayla beraber dolaşmaktı. Kendi başıma banyo bile yapamıyordum. Sırtım çok ağrıyordu. Arkadaşlarımla istediğim gibi gezemiyordum. Onlar gibi özgür değildim. Hiç beklemediğim bir anda organ çıktı. O gün servisle yatıyordum, Özlem (Otçu) Hanım geldi, 'Sana organ çıktı' diye; çok şaşırdım. Artık okula geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanında özgürce hareket edebileceğim" dedi.

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