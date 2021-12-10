Mucize Feride: 3 yaşında 2. kattan düştü, 7 yaşında ayağa kalktı

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Ancak beyninde oluşan hasar nedeniyle Feride, yemek yiyemez, konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Kızlarından ümidini hiç kesmeyen Özcan çifti, tüm hayatlarını Feride’ye adadı. Mühendis olan Oğuzhan Özcan, evi tepeden tırnağa kızı için yeniden düzenledi. Feride, ailesinin de çabaları sonucu aldığı yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile önce beslenmeye sonra adım atmaya başladı.

‘DURUMU KABUL ETMEDİK’

Tüm gününü kızı Feride ile geçiren ve gelişimi için büyük çaba gösteren Başak Özcan, “Kızımın durumu çok ağırdı. Kızımı ilk gördüğümde ‘benim çocuğum değil’ dedim. Her yerinde kablolar bağlıydı. İlk 10 günü hatırlamıyorum. 21 gün makineye bağlıydı, nefes dahi alamıyordu. Beyin ölümü riski vardı. 89 günün sonunda hastaneden çıktık. Ama makinelere bağlıydı, trakeostomisi vardı. Mideden besleniyordu.

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Hiçbir şekilde aktivitesi yoktu. Bitkisel hayatta gibiydi. 4 yılın sonunda ise bu hale geldik. Çatal, kaşık tutamadığı için destek oluyorum ama sıvı, katı, çiğneme, yutma gibi tüm yetileri yerine geldi. Sadece 1 yıl trakeostomisi açıktı. Evde her gün bilişsel gelişimi adına oyunlar oynuyoruz. Kaba ve ince motorla ilgili benim yaptırabileceğim egzersizleri yineliyoruz. Fizik hareketlerini yapıyoruz. Evde mutfaktan yatak odasına kadar her yer Feride’ye göre düzenlendi. Benim yardımcı olabilmem için raylı sistem yürütme düzeneği var. Dil konuşma eğitimcimiz var. Televizyon izleme saati var. Kızımızın durumunu kabul etseydik bugünlere gelemezdik. Hep ne yapabileceğimizi araştırdık” diye konuştu.