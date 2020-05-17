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Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mücadelede evde kalmanın rolü çok büyük

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Mücadelede evde kalmanın rolü çok büyük
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Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 96’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. Evde kalalım” dedi.

Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 42 bin 236 test yapıldı, bin 610 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 148 bin 67 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 906, entübe hasta sayısı da 474’e geriledi. Dün 2 bin 4 kişi daha iyileşti. İyileşen toplam hasta sayısı 108 bin 137’ye ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım” ifadelerini kullandı.

Mücadelede evde kalmanın rolü çok büyük

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