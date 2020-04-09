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ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Muadil ilaç üretimine başlıyoruz

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Muadil ilaç üretimine başlıyoruz
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri fabrikada muadil ilaç üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Akar, haftalık maske üretim kapasitesinin ise önümüzdeki hafta 10 milyona yükseleceğini söyledi. TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar, koronavirüs önlemlerine ilişkin bilgi vererek, “Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, şu ana kadar herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı” dedi.

PKK’NIN SALDIRISI ALÇAKÇA

Akar, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 5 sivilin şehit olmasıyla ilgili soru üzerine teröristlerin el yapımı patlayıcıyla sivillere yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Akar, “Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Mutlaka bunların hesabını verecekler. Bunun üstesinden geleceğiz. Arkadaşlarımız şu an arazide. Onlara başarılar diliyorum” dedi.

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