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MTV son ödeme tarihi ne zaman? MTV 2022 ödeme ekranı

#MTV#MTV Ödeme#Motorlu Taşıtlar Vergisi
MTV son ödeme tarihi ne zaman MTV 2022 ödeme ekranı

MTV ödeme ekranı yoğun ilgi görüyor. Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi ocak ayında tamamlandı. MTV ödemeleri online olarak yapılabiliyor. Peki, MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?

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MTV ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. MTV ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı.MTV, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor. Son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MTV, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

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#MTV#MTV Ödeme#Motorlu Taşıtlar Vergisi

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