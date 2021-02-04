MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ 2021 sınav ücreti hakkında bilgiler

MSÜ sınav ücreti, başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli oldu. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile veya kılavuz içerisinde belirtilen bankalardan yapılabiliyor. MSÜ başvuruları 23 Şubat’ta sona erecek. İşte başvurular ile ilgili detaylar

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklardır. Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav ücreti 2021 yılında 110,00 TL olarak açıklandı. İşte sınav ücreti yatırılabilen bankalar...

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.