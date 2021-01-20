MSÜ başvuru tarihi ne zaman? 2021 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

MSÜ başvurularının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak olan sınav, nisan ayında düzenlenecek. MSÜ başvuruları ise ocak ayı içerisinde alınmaya başlanacak. Henüz MSÜ başvuru ücreti ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl başvuru tarihleri içerisinde 100 TL MSÜ sınav ücreti ödemesi yapmışlardı.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA BAŞLIYOR

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan’da erişime açılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.