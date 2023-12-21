MSB’den ‘Tuzla’ açıklaması: Personel görevden uzaklaştırıldı

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MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

- ASKERLİĞİN TEMELİ DİSİPLİNDİR: “Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13’te belirtildiği üzere, ‘Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir’.

- MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ: Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

- İDARİ SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI: Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıldönümünde Piyade Okul Komutanlığı’nda vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

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- GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA: Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29’daki ‘Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir’ amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır.

- HENÜZ NİHAİ DİSİPLİN İŞLEMİ YOK: Bu olayla ilgili kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır.

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- TSK’YA ZARAR VERME AMACI: Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne zarar verme amacı taşımaktadır.”