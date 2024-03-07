MSB’den terörle mücadele açıklaması: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

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İZMİR’DE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALAN HELİKOPTER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İzmir’de acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterle ilgili olarak “Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak” dedi.

MSÜ SINAVINA DAİR İDDİALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, MSÜ’nın sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddialar için şunları söyledi: “Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir.” dedi.

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TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan kaynaklar, “Amacımız bölgenin terörden arındırılması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek” yanıtını verdi.

GAZZE’YE YÖNELİK YARDIMLAR

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların daha önce Mısır’a giderken son olarak Ürdün’e gitmesine ilişkin sorulara da “İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz” cevabını verdi.

IRAK’LA GÖRÜŞMELER

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde nelerin ele alındığına dair sorulara karşılık şunları söyledi:“Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alındı. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”

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CENTCOM’UN, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ELE BAŞI İLE GÖRÜŞMESİ

Kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine yönelik sorulara şu cevabı verdi: “ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”

SOMALİ’YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Somali’ye giden Türk heyeti ile ilgili sorulara ilişkin şunları söyledi:“Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali’ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek.”

İSRAİL SALDIRILARA DERHÂL SON VERMELİ

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Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELE

“Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 36, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise, 204’ü Irak’ın, 315’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hâle getirildi. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur. Bin 571 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 609’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 oldu.

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ULUSLARARASI TOPLUMA GAZZE ÇAĞRI

SIİsrail, bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarına bir yenisini ekleyerek, Nabulsi meydanında yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef aldı. İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhâl son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze’de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak; 04 Mart’ta bir A400M uçağımız ile 8,3 ton tıbbi malzeme daha bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiştir.

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ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 1 Mart’ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart’a kadar devam edecektir. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart’ta gerçekleştirilmiştir. Başarılı olacak adaylara müteakip aşamalarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacak.”