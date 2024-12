MSB’den Suriye mesajı: PKK/YPG’nin istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyiz

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığında yapılan basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Zap’ta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir haftada 53, 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 392’si Irak’ın, bin 272’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hâle getirdi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecek.

PKK’NIN İSTİKRARSIZLIKTAN FAYDALANMASINA İZİN VERMEYİZ

Suriye’de; muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip ediliyor. Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir.

Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

Bu kapsamda; Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

SINIR GÜVENLİĞİ

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalandı. 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730’a yükseldi.

GAZZE’DE ACİL ATEŞKSE ÇAĞRISI

Her ne kadar gündemimiz Suriye’deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail, bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam ediyor. Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze’de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri ile İnsansız Kara Aracının (Barkan-3 İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.