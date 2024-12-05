SON DAKİKA... 3 taraftan kuşatıldı: İşte Hama'dan son görüntüler! Çetin çatışmalar yaşanıyor

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Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirirken, İsrail heyetinin, gelecek hafta esir takası teklifini görüşmek üzere Mısır’a gideceği öğrenildi. Lübnan hükümeti ise ordunun ülkenin güneyinde kontrolü ele almasının Hizbullah tarafından kabul edildiğini teyit etti.
İşte Suriye, Lübnan ve Gazze'de yaşanan tüm gelişmeler...
AFP haber ajansının şiddetli çatışmaların yaşandığı Hama kentinden yayınladığı son fotoğraflarda rejim karşıtı silahlı grupların saldırı hazırlıkları görüntülendi.
Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.
AFP silahlı grupların ilk başlarda çok fazla direnişle karşılaşmadığını ancak Hama çevresinde çetin çatışmalar yaşandığını yazdı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin güneye doğru tek bir çıkışının kaldığını bildiriyor, kent 3 koldan kuşatmaya alınmış durumda.
Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.
Suriye'de adı çok sayıda katliama karışmış ve Beşşar Esed rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarında yapılan saldırılarda yaralandı.Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı.Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki esirlerin savaşla değil müzakerelerle ailelerine kavuşacağını ifade etti.Al Sani'nin, İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail'e baskı yapmak yerine tavsiyede bulunabileceklerine yönelik açıklamaları soruldu.
Katar ve ABD'nin, Gazze konusunda yakın çalıştığını aktaran Al Sani, "Baskının gerektiği anlar oldu ve uygulandı" derken, müzakereci ve arabulucu taraf olarak gördükleri zorlukların herkes tarafından görülmediğini dile getirdi.
Al Sani, Hamas'ın, Katar'ın başkenti Doha'da bir ofisinin bulunmasıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, "Hamas'ın Doha'daki varlığı tamamen şeffaf ve koordinelidir. İsrail ile ABD'nin müzakere platformu olarak kullanma isteğiyle ortaya çıkmıştır." diye konuştu.Bu ofisin birçok ateşkese imza attığını, birçok olayda tansiyonu yükselmeden düşürdüğünü kaydeden Al Sani, Gazze'ye verilen tüm desteğin ABD, İsrail ve Birleşmiş Milletler koordinesiyle verildiğinin altını çizdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’dan sadece güneydeki Humus'a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama’nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.
Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.
AA'nın saha kaynaklarından aldığı bilgiler ve kendi haritalandırma sisteminden yaptığı ölçümlerde, grupların kent merkezine en yakın olduğu nokta, kent merkezinin kuzeydoğusuna düşen Maar Sur’un güney kesimleri olarak görünüyor.
İsrail'de Başbakanlık Ofisinden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması skandalının ardından İsrail Meclisinde (Knesset) ön oylamada kabul edilen, hükümet tarafından desteklenen yasa tasarısı tartışmalara yol açtı.The Times of Israel gazetesinin haberine göre, başbakana ya da savunma bakanına yetkisiz gizli belge transferi yapan askerleri cezai sorumluluktan muaf tutan tartışmalı yasa teklifi, Knesset'teki ön oylamada kabul edildi.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin yasa tasarısını eleştirmesi, hükümet tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Savunma Bakanı Katz, Hagari'ye karşı en kısa sürede disiplin işlemi başlatmayı düşündüğünü dile getirdi.Haaretz gazetesine göre, Netanyahu, Hagari'ye "haddinin bildirilmesinin" iyi olduğunu ve demokratik bir ülkede ordunun siyasete karışmaması gerektiğini söyledi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail heyetinin, Mısır’ın ilk olarak 45 ile 60 gün arası geçici bir ateşkes öngören esir takasına ilişkin teklifini ele almak üzere gelecek haftanın başında Kahire’ye gideceği kaydedildi.
Teklifin ilk aşamasının esirlerin ve Filistinli tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmasını içerdiği belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve buranın Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesinin de öngörüldüğü aktarıldı.
Haberde, teklifin ilk aşamasında Gazze'ye büyük bir insani yardım akışının gerçekleştirilmesinin planlandığı ancak “ilk aşamanın tamamlanması konusunda İsrail ile Hamas arasındaki açığın nasıl kapatılacağının belirsiz olduğu” vurgulandı.Ateşkes teklifinin sonraki aşamalarının neleri içereceğine ilişkin ise detay verilmedi.