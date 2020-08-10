MSB'den son dakika açıklaması: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.



FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.