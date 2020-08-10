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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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