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DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 17:57,Son Güncelleme:/

MSB'den maske açıklaması

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MSB'den maske açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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