MSB'den koronavirüs aşısı paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz COVID-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak.' açıklamasında bulundu.







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