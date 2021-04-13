Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu

Türkiye'nin vaka haritasını paylaşan Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Kırklareli: 882.13

İstanbul: 804.97

Çanakkale: 797.34

Yalova: 690,82

Kastamonu: 653.33

VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER



Şırnak: 32.17

Hakkari: 46,34

Şanlıurfa: 61.84

Van: 61.69

Mardin: 63.06

İSTANBUL'DA VAKA KATLANARAK ARTIYOR



İllere göre 100 binde haftalık vaka sayısına göre İstanbul, 804,97 ile en çok vaka görülen ikinci il oldu. Vaka sayısı Ankara'da 419.06, İzmir'de ise 304.07 oldu.

27 MART - 2 NİSAN HARİTASI









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