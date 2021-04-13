Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayında 2 haftalık kısmi kısıtlama kararı açılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. 3 Nisan - 9 Nisan haftasında illere göre vaka sayısı İstanbul'da 100 binde 804.97, Ankara 419.06, İzmir ise 304.07 oldu. 882,13 ile Kırklareli en çok vaka görülen il olurken 32,17 ile Şırnak en az vaka görülen il oldu.
Türkiye'nin vaka haritasını paylaşan Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.
EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER
Kırklareli: 882.13
İstanbul: 804.97
Çanakkale: 797.34
Yalova: 690,82
Kastamonu: 653.33
VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER
Şırnak: 32.17
Hakkari: 46,34
Şanlıurfa: 61.84
Van: 61.69
Mardin: 63.06
İSTANBUL'DA VAKA KATLANARAK ARTIYOR
İllere göre 100 binde haftalık vaka sayısına göre İstanbul, 804,97 ile en çok vaka görülen ikinci il oldu. Vaka sayısı Ankara'da 419.06, İzmir'de ise 304.07 oldu.
27 MART - 2 NİSAN HARİTASI
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