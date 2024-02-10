MSB’den ihraç kararı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” denildi.

ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Tuzla Piyade Okulu’nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk’e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez” dedi.