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MSB’den ihraç kararı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Tuzla Piyade Okulu#Özgür Özel
MSB’den ihraç kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu’ndaki kavga iddiası ile ilgili olarak, “Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma’ kararı verilmiştir’ açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada “Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” denildi.

ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Tuzla Piyade Okulu’nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk’e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez” dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Tuzla Piyade Okulu#Özgür Özel

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