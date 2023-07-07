MSB’den bilgilendirme: 1 milyon Suriyeli evine döndü

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Deprem felaketi ve seçim süreci nedeniyle ara verilen bilgilendirme toplantıları, bundan sonraki süreçte haftalık olarak yapılacak. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, özetle şunları söyledi:

- TERÖRLE MÜCADELE: “1 Ocak’tan itibaren terörle mücadele harekâtı bölgesinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon yapıldı, 21’i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 195 personel FETÖ’den ihraç edildi. 363 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor.

- SINIR GÜVENLİĞİ: Son bir haftada tüm hudutlarımızda yasadışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 1’i FETÖ mensubu olmak üzere 3’ünün terörist olduğu belirlendi. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Ocaktan itibaren ise tüm hudutlarımızda yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

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- GÖÇMENLER: Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmekte. Bu faaliyetlerimiz sonucunda, 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndü. Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir.

- TSK’YA 30 BİN PERSONEL: Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yapılmaktadır. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı için planlamalar yapılmış olup alım çalışmaları devam ediyor.

BAKAN GÜLER SÜRPRİZİ

- Bilgilendirme toplantısı başladıktan 10 dakika sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salona girdi. Kürsüye çıkarak kısa bir tanışma konuşması yapan Güler, “İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığı günümüzde, hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşma her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Bu anlayışla Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ediyoruz” dedi.