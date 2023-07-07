×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB’den bilgilendirme: 1 milyon Suriyeli evine döndü

Güncelleme Tarihi:

#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Suriyeliler#Suriyeli Göçmenler
MSB’den bilgilendirme: 1 milyon Suriyeli evine döndü
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda 6 ay sonra ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Haberin Devamı

Deprem felaketi ve seçim süreci nedeniyle ara verilen bilgilendirme toplantıları, bundan sonraki süreçte haftalık olarak yapılacak. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, özetle şunları söyledi:

- TERÖRLE MÜCADELE: “1 Ocak’tan itibaren terörle mücadele harekâtı bölgesinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon yapıldı, 21’i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 195 personel FETÖ’den ihraç edildi. 363 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor.

- SINIR GÜVENLİĞİ: Son bir haftada tüm hudutlarımızda yasadışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 1’i FETÖ mensubu olmak üzere 3’ünün terörist olduğu belirlendi. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Ocaktan itibaren ise tüm hudutlarımızda yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Haberin Devamı

- GÖÇMENLER: Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmekte. Bu faaliyetlerimiz sonucunda, 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndü. Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir.

- TSK’YA 30 BİN PERSONEL: Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yapılmaktadır. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı için planlamalar yapılmış olup alım çalışmaları devam ediyor.

BAKAN GÜLER SÜRPRİZİ

- Bilgilendirme toplantısı başladıktan 10 dakika sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salona girdi. Kürsüye çıkarak kısa bir tanışma konuşması yapan Güler, “İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığı günümüzde, hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşma her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Bu anlayışla Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Suriyeliler#Suriyeli Göçmenler

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso