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MSB'den ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama: Son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

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#Milli Savunma Bakanlığı#ABD#Eğitim
MSBden ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama: Son dönemde yaşananlarla ilgisi yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 14:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahasında, ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığını ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı belirtilerek, "15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#ABD#Eğitim

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